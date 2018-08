Se billederne: Grindsted festede til Musik i Gryden

- Man behøver jo ikke se scenen for at kunne høre musikken, slog 72-årige Gunnar Eriksen, der sad i en af stolene, fast.

Venner fra slagteriet

Gruppen blev venner, da de tilbage i 1960'erne arbejdede på det gamle slagteri i Grindsted.

- Vi arbejdede sammen i 18 år. Så var der nogle år, hvor vi ikke sås så meget, men de senere år har vi hvert år været til Musik i Gryden sammen. Vi starter klokken 9 med morgenkaffe, og så tager vi henover. Vi bliver her hele dagen. Det er kun, hvis det bliver for koldt, at vi plejer at tage hjem, men det bliver vist ikke et problem i år, fortalte Gunnar Eriksen, som så mest frem til at høre Rasmus Seebach.

- Der plejer at være nogle fine navne med og nogle acceptable navne, og så er der nogle navne, som jeg ikke giver så meget for, men der skal jo også være noget for alle, tilføjede Gunnar Eriksen, som gerne havde set, at Lars Lilholt og Poul Krebs havde været på programmet i år.