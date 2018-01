Se billederne: Børnene tog selv første spadestik til ny storbørnehave

Byggeriet af Børnenes Univers Grindsted Syd er adskillige gange blevet udskudt. Nu er byggeriet dog gået i gang.

Grindsted: Arbejdet med at bygge en ny børnehave og vuggestue i den sydlige ende af Grindsted er nu officielt gået i gang. Selvom entreprenørerne tydeligvis har været i gang på området gennem et stykke tid, markerede fredagens første spadestik den officielle igangsættelse af projektet ved Sdr. Boulevard og Søndervold. Borgmester Ib Kristensen (V) fik hjælp af en stor gruppe børn fra de omkringliggende institutioner til at skyde projektet i gang. At tage første spadestik var børnene meget ivrige efter - noget mere ivrige end de var efter at høre borgmesterens tale, som i børneører nok har været lidt uforståelig.

BUGS De tre institutioner i Tingparken, på Lindevej og på Sydtoften samles til én institution som Børnenes Univers Grindsted Syd med plads til 130 børnehavebørn, 28 vuggestuebørn og 12 børn med særlige behov.Den nye institution bliver opdelt i flere forskellige børnehaveafsnit, en vuggestueafdeling og en afdeling for børn med særlige behov.

Nybyggeri Projektet er flere gange blevet udskudt - blandt andet fordi en licitation ikke kunne holde sig inden for det budget, som Billund Kommune havde afsat til opgaven. Forældrene i de institutioner, som nu bliver samlet i Børnenes Univers Grindsted Syd, viste sig desuden at være særdeles godt tilfredse med deres institutioner. Derfor var det til diskussion, om der skulle bygges nyt. - Det endte med en beslutning om et nybyggeri, og personligt synes jeg, at man har fundet den perfekte placering til en ny børnehave, sagde borgmester Ib Kristensen, der på forhånd havde konstateret, at der ikke er mere end én kilometer fra de nuværende adresser til den kommende. - Så skulle der være en forælder eller en medarbejder, som af gammel vane kommer til at køre forkert, vil det gå rimeligt hurtigt med at komme på rette spor igen, sagde han.