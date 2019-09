Se billederne: 68 kagemænd og mange mennesker til Vestre Skoles 50 års jubilæumsfest

Vestre Skole indledte fredag middag den første jubilæumsfest ud af i alt tre i weekenden. De 50 år blev fejret med 68 kagemænd til børn, forældre og personale.

Grindsted: Fredag middag blev der taget hul på fejringen af Vestre Skoles 50 års jubilæum. På gangen var der mulighed for at tage et kig tilbage i tiden, og udenfor i skolens atriumgård var der dækket op med 68 kagemænd og en hel del stablede sodavandskasser til 648 elever, deres forældre og skolens personale. Skoleleder Vivian Møberg bød velkommen, og da Vestre Skoles sang blev sunget, brød solen igennem. En sol, som Vivian Møberg, var rigtig godt tilfreds med. - Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tænke for bare at par dage siden - med alt det regnvejr, sagde Vivian Møberg, der delte skolen op i hold. De mindste skulle se cirkus, mens 2. og 3. årgang måtte gå ombord i kagemænd som de første - det gav lidt uro i geledderne. Et andet sted var sjove konkurrencer for de lidt ældre elever - der blandt andet omfattede svømmefødder og dykkerbriller, og det forlød, at vinderne ville blive præmieret med pizza, hvilket udløste endnu højere utilfredshed blandt publikum.

Foto: Martin Ravn Vestre Skole fejrede skolens jubilæum med sang og kage. Foto: Martin Ravn

To gårdvagter til 1000 elever Mens det første hold børn og deres forældre blev bespist under træerne i atriumgården, så 21-årige Gynn Davidsen og 61-årige Lone Elmholt til. Gynn Davidsen er lærervirkar på andet år på skolen, mens Lone Elmholt har været pædagogmedhjælper i SFO'en i 12 år, og så har hun været gift med en lærer, der har 40 års jubilæum på skolen til næste år. - Dermed er det også 40 år siden, vi kom til byen, lød det fra Lone Elmholt, der er blevet hængende ved skolen - fordi hun blev glad for det. - Der er sket helt utroligt meget i den tid, vi har været her. I begyndelsen, da min mand begyndte her, var der to gårdvagter i alt til 1000 elever - og det var kun de to hver dag, fortalte Lone Elmholt. Gynn Davidsen har selv gået på skolen og er nu kommet tilbage for at stå på den anden side af katetaret, og det er en speciel oplevelse. - Jeg kan godt huske, hvordan det var, da jeg selv havde lærervikar, og det er spændende at se tingene fra en anden side. Der er udfordringer på godt og ondt, men det er også spændende og hyggeligt, sagde Gynn Davidsen, der ikke regner med at blive lærer. Hun stopper på skolen til vinter for at tage ud at rejse.

Foto: Martin Ravn Eleverne sad tæt i atriumgården på skolen sammen med forældre og personale. Foto: Martin Ravn

Et naturligt valg Også forældrene var på banen for at bakke op om dagens arrangement. Norske Andrea Helene Tønnesen havde sin far Marthon Tønnesen på besøg. Han glædede sig over arrangementet, men synes tiden går alt for hurtigt. - Jeg synes lige, min datter begyndte i 0. Nu går hun i 3. og snart skal hun konfirmeres. Også Mette Johansen, mor til Ida Andrea i 3. klasse var med. Selv gik hun på Søndre Skole, men Vestre Skole var et naturligt valg for familien, fordi de byggede hus i den del af byen. - Hendes storebror har også gået her. Han er 21 år nu. Vi bor lige op ad privatskolen, men vil gerne støtte folkeskolen. Jeg er selv offentligt ansat og pædagog, og det giver bare god mening, for det er en velfungerende skole, sagde Mette Johansen.

