Se billeder og video fra jydeoptoget i Sdr. Omme

Sdr. Omme: Havde vikingerne været bange for at få lidt vand i hovedet, var de nok ikke kommet over ret meget hav og havde heller ikke erobret ret meget land og en plads i historiebøgerne som de sejeste typer. Samme mod indgød de hinanden i Sdr. Omme, da der torsdag eftermiddag var jydeoptog under truende skyer.

I knallertklubben Sdr. Omme Slow Riders havde de tænkt "Yes!!!", da de hørte, at årets tema for optoget var vikinger. Så var der ellers blevet købt ind på nettet, så de til daglig forholdsvis fredelige fyre kunne slippe den indre kriger løs.

- Åh, nu kan vi både æde, drikke og hærge, lød det inde bag et stort skæg, der viste sig at tilhøre Flemming Jensen, som lige skridtede optoget af ind afgang - på knallert.

Vikinger på knallert har man nok ikke set i Sdr. Omme før, og sådan er det hvert år. Lige meget hvad, optræder medlemmerne på knallert. I år havde de også indrettet en vogn med både bålfad, flæskesteg og knas, mjødtønde - og selvfølgelig godt med karameller til at kaste i hovedet på alle dem, der stod langs Grindstedvej og i Hovedgaden.