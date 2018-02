Sdr. Omme-løberen vandt suverænt finalen ved indendørs DM U23

Sdr. Omme: 21-årige Christoffer Frost-Jensen Johansen sørgede i weekenden for, at Sdr. Omme IF Atletik og Motion for anden weekend i træk kunne fremvise en guldmedalje. Forrige weekend var det i kapgang, men i den seneste weekend gjaldt det 800 meter løb.

Christoffer Frost-Jensen Johansen var til DM i atletik indendørs for ungdom i Skive. Der var på forhånd lagt op til en tæt duel mod den nykårede danske mester på den halve distance, men Christoffer lagde pres på fra start og åbnede finalen i et højt tempo, ingen af konkurrenterne formåede at svare igen på. Han kunne således kontrolleret og med stor sikkerhed løbe sejren hjem foran Gustav Lundholm Nielsen fra Sparta i København og Thor Skifte fra Amager AC. Christoffer Frost-Jensen Johansen kan nu kalde sig dansk mester både udendørs og indendørs på 800 meter for 20-22 årige.