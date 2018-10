Sdr. Omme får billigere varme

Sdr. Omme: For femte gang i træk kan Sdr. Omme Varmeværk sætte nu prisen på varme ned. 500 kroner mindre om året vil det fremover koste at varme et almindeligt standardhus i Sdr. Omme op.

Dermed når Sdr. Omme ned på et årlig varmeudgift på 14.900 kroner eller den laveste i fem år.

Formand Erling Andersen er desuden optimist, når han kigger i krystalkuglen:

- Der vil ske et yderligere fald i 2020, for vi har et nyt værk med store afskrivninger og i takt med, at de falder, falder også vores faste udgifter. Det skal selvfølgelig komme forbrugerne til gode, siger han.

Sdr. Omme Varmeværk holder generalforsamling den 6. november.