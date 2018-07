Sdr. Omme bringer hyldest til fængslets ophavsmand frem i lyset

- Det viser, at man ved at hjælpe hinanden kommer langt, siger Lucas Møller Nielsen fra Sdr. Omme Landsbyråd.

Her står nemlig Holdgaardsstenen, der blev rejst til minde om politikeren Jens Holgaard. Stenen har imidlertid været gemt væk af buskads igennem mange år, men på initiativ af Sdr. Omme Landsbyråd er det nu blevet fjernet. Samtidig er der ved at blive lagt trappesten foran mindestenen - stenene er i øvrigt genbrug fra Den Spanske Trappe, der lå på Torvet i Billund.

Sdr. Omme: Anlægget i Sdr. Omme er under stor forandring i denne tid. Nede i anlægget er byens og kommunens nye naturcenter ved at blive rejst, og nu bliver indgangen til anlægget også forskønnet.

Jens fik fængslet til Sdr. Omme

Jens Holdgaard blev kendt for sin mangeårig kamp for husmændene på den jyske hede. En kamp, som først førte ham igennem flere tillidsposter indenfor husmandsforeningerne og i perioden 1918-1924 sad han i landstinget for Det Radikale Venstre, og i 1924-1932 sad han i folketinget for samme parti.

Jens Holdgaard fik bl.a. indført korntold og støtteordninger omkring smør-, kød- og svineproduktion.

På den baggrund blev der rejst en mindesten for ham i Ikast. Når det også blev rejst en i Sdr. Omme, skyldtes det, at han var med til at overbevise folketinget om, at et nyt såkaldt arbejdshus (åbent fængsel) skulle lægges ude på heden, så fangerne kunne være med til at opdyrke og tilplante heden. Det kom til at lægge i Sdr. Omme, og dengang som nu er det en stor arbejdsplads i byen.

Den 7. august er det netop 80 år siden, at mindestenen blev rejst.