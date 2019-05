Sdr. Omme Naturrum indviet: -Det er nok Danmarks fedeste spejderhytte

Naturrum er et center, der huser og bruges fortrinsvis af de lokale spejdere.Naturrum har til formål at inspirere folk til friluftsliv.Bygningen er med klatrevægge på facaden, siddetrappe til sti på taget, udendørsscene, udstilling, kanohus, fællesrum, værksted ude/inde, multirum/soverum, kontor/mødelokale, køkken, toilet, bad, bålplads og udekøkken.Der er 44 sovepladser.Når spejderne ikke bruger lokalerne og udenomsarealerne, kan alle med interesse for naturoplevelser leje centeret.Naturrum kan kun bruges til formål, der har med naturen at gøre. Derfor kan det ikke bruges til fest.Læs mere om Sdr. Omme Naturrum på: www.naturrum-sdr-omme.dk

Der var ikke kun taler som underholdning til arrangementet. Hele bygningen var åbent og klar til at blive udforsket af nysgerrige børn og voksne, og udenfor var der livemusik og gang i det store bålfad, hvor de lokale spejdere havde travlt med at tilberede gratis mad til de fremmødte borgere.

- Det betyder alt, at her er så mange mennesker i dag, sagde Torben Madsen, og understregede at intet kunne have ladet sig gøre, hvis ikke det havde været for de mange frivillige.

- Der har været mellem 40 og 50 frivillige, der har lagt mellem 7.500 og 10.000 timer i det her.

Mange af de fremmødte til indvielsen var lokale fra Sdr. Omme. Blandt andet Åse Vesterby som havde taget sin svigerdatter og børnebørn med.

- Det er jo et fantastisk sted, der skaber liv på en helt anden måde, sagde Åse Vesterby.

- Det er sjovt! sagde Josefine Vesterby på 7 år, og glædede sig til at komme derud med sin skole. Lillesøster Karoline på 4 år var enig.

- Det er dejligt, sagde Karoline, der også kan se frem til at komme forbi stedet med sin børnehave.