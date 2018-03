Sdr. Omme Borger & Erhverv er i dyb krise: De frivillige er slidt op

Sdr. Omme: Sdr. Omme kan blive mørk og dyster at køre igennem næste år til jul. Sankthansfesten til sommer, næste års fastelavnsfest kan også være nogle af de tiltag, som snart er historie. Der er ingen frivillige til at hjælpe med opgaverne.

Mangel på frivillige er det, der nu får Birgit Mortensen, formand for Sdr. Omme Borger & Erhverv siden 2015, til at sige stop. Mandag aften på kroen holder hun sin sidste beretning, og så er det op til de fremmødte på generalforsamlingen at vælge en ny. Det er dog ikke det eneste, der skal ske. Bestyrelsen skal i alt have fire nye medlemmer, da også kasserer Berit Rahbek eller bestyrelsesmedlemmerne Martin Dam Ørts Hansen og Kenneth Thomsen har valgt at stoppe.

- Jeg stopper som formand, for jeg er kørt sur i det. Hver gang skal man slås for at finde frivillige og true med, at arrangementerne bliver aflyst. Det er ret trættende, og jeg orker ikke mere, siger hun.

Antallet af private medlemmer i Sdr. Omme Borger & Erhverv er fra 2014 faldet fra 260 til 157 i år. Antallet af erhvervsmedlemmer er også raslet ned.