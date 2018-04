Sdr. Omme Autolak vokser med endnu en hal

I løbet af et par uger vil der hos Sdr. Omme Autolak på Ydunsvej i Grindsted være gang i endnu en afdeling. Opførelsen af en ny hal giver mulighed for at sandblæse og metallisere lastbiler.

Grindsted: Der er vokseværk hos Sdr. Omme Autolak på Ydunsvej i Grindsted. Her er en 300 kvadratmeter stor hal blevet rejst, og i løbet af få uger vil der være fuld gang i sandblæsning og metalisering af lastbiler derinde.

- Vores kunder er typisk bilforhandlere, og mange af dem vil gerne have sandblæst og metalliseret deres lastbiler. For ikke at skulle sige nej til mange kunder, vil jeg gerne have muligheden for at kunne det, fortæller Dennis Kristensen, som er indehaver af Sdr. Omme Autolak.

Med udvidelsen er det håbet, at Sdr. Omme Autolak vil kunne henvende sig til en anden type kunder end blot dem, der skal have malet deres biler.

- Jeg kunne godt tænke mig at få kunder fra industrien ind, så jeg ikke behøver låse mig fast på lastbiler og biler, men også har muligheden for at få en tredje slags kunder ind, siger Dennis Kristensen, som regner med, at det inden længe bliver nødvendigt at udvide skaren af medarbejdere.

I dag har virksomheden tre ansatte udover ejeren, og det vil formentlig vokse med en enkelt mand.