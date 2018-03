ScrapTrans i Billund får nyt navn og ny direktør

Søde sager fra kagefabrik blev til dyrefoder og en god forretning for familien Christensen, hvor Søren Christensen tager over efter faderen Ole. Samtidigt skifter man firmanavn.

- I dag foregår det på den måde, at vi får leveret produkter fra ind- og udland, og så mixer vi det her på Stilbjergvej, inden vi sender det færdige produkt ud til landmændene, forklarer Søren Christensen i en pressemeddelelse.

I dag er det udover kager også slik fra diverse slikproducenter i ind- og udland, der leverer til ScrapTrans i Billund. En virksomhed, der for nogle år siden var nødt til at udvide lokalerne til også at omfatte produktion på Stilbjergvej. Hidtil var det nok med lastbiler, der bragte de søde sager direkte fra producenten og ud til landmændene.

ScrapTrans blev startet i slutningen af halvfjerdserne, da Ole Christensen begyndte at køre kager fra DanCake i Give til flere landmænd i lokalområdet, som brugte kagerne i foderet til dyrene. Noget som Ole Christensens egne dyr havde nydt godt af i et stykke tid. Han havde nemlig fundet ud af, at de søde kager øgede dyrenes ædelyst, hvilket bidrog til en øget vækst og sundhed. Bag på lastbilen dengang sad i øvrigt sønnen, Søren Christensen, som nu har overtaget virksomheden efter sin far.

Reception

Gennem et stykke tid har Billund-virksomheden arbejdet på et finde et nyt navn - nemlig Adival:

- Vi er endt op med denne forkortelse af ordene Add in Value, med baggrund i at vi i fremstiller et foder af høj værdi på basis af en blanding af forskellige restprodukter. I løbet af sommeren 2018 udbygger vi produktionsfaciliteterne i Billund, som giver os større kapacitet, og vi kommer til at gøre tingene mere effektivt. Vi har længe ønsket bedre mulighed for at produktudvikle og afsøge muligheder for at gå nye veje, og det vil der fremover blive rig lejlighed til, siger Søren Christensen. Selve navneændringen og det veloverståede generationsskifte fejres med en reception i virksomheden på Stilbjergvej fredag den 13. april kl. 14.00, hvor det samtidig markeres, at virksomhedens stifter Ole Christensen går på pension. Han trækker sig dog ikke tilbage fra firmaet, men der bliver fremover ikke faste arbejdsdage.