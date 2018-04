Scoop i Billund: Ulvene kommer

Billund IF Fodbold har gjort noget af et scoop. Den 16. juni kommer ulvene fra FC Midtjylland på besøg på Billund Stadion for at spille sommerkamp mod værternes serie 2 mandskab.

Billund: Der er noget af en sommeroplevelse i vente for Billund IF fodbolds serie 2 herrer. For når klubben den 16. juni afvikler "store hjemmekampdag" med otte kampe på Billund Stadion, bliver opgaven for mandskabet intet mindre end en opvisningskamp mod Superligaholdet fra FC Midtjylland, som på det tidspunkt møder op som enten danske mestre eller vicemestre. - Vi er vildt glade for, at der her kan lade sig gøre. Oven i købet er vi blevet stillet i udsigt, at FC Midtjylland stiller op med "hele kavaleriet", så der er virkelig noget at se frem til, fortæller Lars Thomsen, formand for Billund IF Fodbold.

En flerårig samarbejdspartner Billund IF har i efterhånden mange år været en del af FC Midtjyllands samarbejdsklubber - og faktisk også leveret en spiller til FCM Akademiet samt cheftræneren, Kenneth Andersen, til superligaklubbens U19 mandskab, der pt. fører sin liga ganske suverænt - og det er på den konto, denne enestående mulighed er blevet til virkelighed. - Og så skal vi bestemt også nævne, at også Michael Brogaard, indehaver af Bryghuset i Billund, er en væsentlig faktor i, at det her kan lade sig gøre. Michael er inkarneret FCM fan og har indvilget i at være sponsor for dagen, siger Lars Thomsen.