Scandinavian Avionics fejrede 40 år: Entreprenøren går ned på 60 timer om ugen

72-årige Hardy Truelsen offentliggjorde fredag til Scandinavian Avionics 40-års jubilæum, at han har overgivet aktiemajoriteten til sine to børn. Sønnen, 33-årige Michael Truelsen, har gennem flere år været direktør for firmaet, der producerer elektronikdele til fly.

Tiden er dog kommet, hvor Hardy vil slippe salgsdelen endnu mere og i højere grad koncentrere sig om udviklingsdelen, lyder det fra de to, der joker med, at Hardy nu går ned på en 60 timers arbejdsuge - og får langt mere tid til at spille golf.

- Jeg er ikke sådan at skubbe ud, smiler Hardy Truelsen, og Michael Truelsen har heller ikke travlt med at sige farvel til sin far, der har haft i alt 52 år i branchen.

Billund: Et generationsskifte er i gang hos Scandinavian Avionics på Stratusvej i Billund. Fredag eftermiddag nøkkede grundlægger Hardy Truelsen en kende mere ved det. Ved firmaets 40 års jubilæumsreception annoncerede han nemlig, at han har overgivet aktiemajoriteten til sine to børn, Carina og Michael Truelsen.

At det er lykkedes nogenlunde med Scandinavian Avionics skal tillægges en del dumhed, dumdristighed, stædighed og lidt arbejde fra min side, men primært og absolut på grund af meget dedikerede kolleger, kunder, leverandører, venner og specielt familie. I har alle spillet med på melodien og accepteret, at jeg undervejs har sunget falsk.

Mod og ambitioner

Hardy forbliver dog en vigtig brik i spillet. Han har nemlig alle dage været entreprenøren, ham, der er kommet med ideerne og sprunget mere eller mindre ud i dem.

- Det har krævet en masse mod og et megahøjt ambitionsniveau at nå hertil, og det er på de to parametre, at du efterlader mig de største sko at fylde ud, sagde Michael Truelsen i sin jubilæumstale til sin far.

Michael erkender, at han er lidt mere struktureret end sin far.

- Men det betyder ikke, at vi skal sætte os tilbage og drifte, nej overhovedet ikke, lød det fra Michael Truelsen, der i talen nævnte udvikling indenfor beskyttelse af fly imod terror og udvikling af egne produkter som nærmeste fremtidsprojekter.

- Min far har et stort mod. Det betyder, at der er blevet prøvet ting af, og at der er også er blevet fejlet, men det er helt sikkert det, der har gjort, at vi er, hvor vi er i dag, siger Michael Truelsen, der efter nogle år i Aarhus er flyttet til Billund med sin kone og deres datter på halvandet år.