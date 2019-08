Sanne Langmach åbner showroom med tøj til kvinder i Grindsted

Efter nogle år væk fra tøjbranchen er Sanne Langmach vendt tilbage og åbner en webshop og et fysisk showroom i Grindsted.

Grindsted: I flere år var Sanne Langmach en del af den tidligere tøjbutik Butik'n i Grindsted. Efter halvandet år væk fra branchen vender hun nu tilbage og åbner en webshop, men også med et fysisk lokale på hjørnet af Vesterbrogade ved siden af Grindsted Kino. Butikken hedder Mio-ami, og showroom og webshop går i luften den 12. september. Med et "showroom" er der ikke tale om en fysisk butik, som vi kender det, men et lokale, hvor tøjet er udstillet, og hvor Sanne også vil være til stede og behjælpelig. - Der kommer til at hænge tøj i showroomet, en eller to størrelser af hver styles, og så kan man kan prøve den størrelse, der passer en og købe direkte via webshoppen i butikken. Man kan også komme ned og hente pakken med det tøj, man har købt på hjemmesiden eller bytte det købte. Jeg vil også være til stede, så man kan få min hjælp, siger Sanne Langmach. Hvordan åbningstiderne for hendes showroom bliver, arbejder Sanne stadig på. - Det bliver dog ikke med faste åbningstider. Til gengæld vil der være en fleksibilitet og mulighed for at kontakt mig. Det vil også være muligt at holde lukkede arrangementer som venindeaftener eller lignende.

Jeg tror, at nettet på mange måder er vejen frem, men jeg vil stadig gerne have kundekontakt, være i lokalområdet og have muligheden for at hjælpe kunder og give dem gode kundeoplevelse Sanne Langmach, ejer af webshoppen Mio-ami

Flere brands I Sanne Langmachs kommende webshop vil hun sælge tøj til kvinder fra blandt andet Second Female, Co'Couture og Gacia. Og flere brands er på vej. Det er første gang, hun begiver sig ind på onlinemarkedet, men Sanne Langmach ser frem til alt det nye, der venter. - Det bliver spændende med en webshop, for det er jo noget helt andet end en fysisk butik, og jeg synes, det er fedt at skulle lære at navigere i det, siger Sanne.

Stadig kundekontakt Med sit showroom kan hun stadig have den fysiske kundekontakt. - Jeg tror, at nettet på mange måder er vejen frem, men jeg vil stadig gerne have kundekontakt, være i lokalområdet og have muligheden for at hjælpe kunder og give dem gode kundeoplevelse, forklarer Sanne. I forbindelse med åbningen af showroom og webshop vil der bliver afholdt en åbningsreception på Vesterbrogade.