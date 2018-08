Sandet fra beachvolley-banerne bliver til multiområde ved Billund Idrætscenter

Der bliver til næste sommer helt nye muligheder i Billund for sport med sand under tæerne, da Billund Idrætscenter har købt sandet fra beachvolleybanerne ved Lego House.

- Tanken er at skabe et multiområde, som med tiden kan bruges til først og fremmest turneringer i beachvolley og strandhåndbold, siger centerlederen.

Foreløbig står det dog i venteposition i store bunker, for der skal først graves 40 centimeter ned i jorden på et areal, som fylder 30x60 meter. Det fortæller centerleder John Ullerup.

I stedet er sandet blevet flyttet til boldbanerne bag Billund Idrætscenter, som kommer til at være permanent 'hjem' for de godt 1000 tons brugbare sandkorn.

Oprindelig skulle de kun være fremme en kort periode i forbindelse med DM i beachvolley, men fik lov til at blive liggende indtil for nylig, hvor forberedelserne til det nye butikstorv er gået ind i en ny fase.

Bag idrætscentret er der i forvejen to gamle baner til beachvolley, men de er ifølge centerleder John Ullerup ikke i særlig god stand, og sandet er ej heller optimalt. Det nye multiareal kommer blandt andet til at inkludere de gamle baner i en totalrenoveret udgave med nyt sand på toppen.Den eksisterende bane til strandhåndbold ligger, hvor der skal etableres kunstgræs, men til gengæld kan det nye areal gøres til fire baner på samme tid. Det samme gælder for beachvolley.

Afventer entreprenør

For at komme i betragtning til den slags turneringer, kræver det dog, at sandarealet står helt klar til næste sommersæson. Det er ifølge John Ullerup forventningen, omend der ikke sker noget lige nu og her.

- Jeg har aftalt med entreprenøren til de to kommende kunstgræsbaner hos henholdsvis os og i Grindsted, at de etablerer sandarealet, når de alligevel skal lave banen her, men de er startet i Grindsted, og jeg ved ikke, hvor lang tid, det tager, siger han og uddyber:

- Det er dyrt at få de gravemaskiner ud, så det er oplagt og en stor besparelse at få lavet begge dele samtidig.

Når sandarealet står færdigt, er sommersæsonen formentlig helt ovre, men til næste sommer forventer han sig til gengæld mere liv omkring centret.

- Sandbanen vil forhåbentlig skabe aktiviteter til os i en normalt forholdsvis død sommerperiode. Jeg har stået for planlægningen, men i den sidste ende er det jo foreningerne selv, som skal skabe aktiviteterne, siger John Ullerup.