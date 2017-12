Samarbejde skubber flygtninge ud i job

Siden Billund Kommune besluttede sig for selv at stå for at integrere nye borgere, er der sket noget:

Billund Kommune: Jensitta Kinder og medarbejderne i integrationsteamet nøjes ikke med at møde borgere på rådhuset eller i Kompetencecentret. De møder dem i stor udstrækning begge steder. Det betyder, at den rådgiver, der sidder inde på rådhuset og skal bevilge ydelser, ofte også har været den, der har stået ude på Tårnvej og undervist en gruppe flygtninge og indvandrere i, hvad kontanthjælpsloftet betyder, hvad feriepenge er, eller hvad det vil sige, at kvinder har ligestilling i Danmark.

Billund Byråd godkendte på byrådsmødet i april 2017 en integrationspolitik, der blandt andet bygger på princippet om hjælp til selvhjælp. Heri hedder det blandt andet: "Integrationsindsatsen skal altid være hjælp til selvhjælp, så de nye borgere får læring, som kan bruges i andre situationer, og som gør dem så uafhængige af hjælp udefra som muligt. Det betyder også, at man som kommunalt system ikke altid skal kompensere eller problemløse for borgeren men fastholde borgerens eget ansvar.

Politikken virker

Ifølge Gitte Ottosen (S), formand for beskæftigelsesudvalget, skyldes succesen både, at kommunen har taget opgaven hjem, at man har en integrationspolitik, og at virksomhederne påtager sig et ansvar:

- Politikken er godt i gang med at virke. Den danner ramme om den måde, vi sørger for at hjælpe og vejlede vores nye borgere til at blive en aktive del af det, der foregår i Billund Kommune, siger hun og sender ros i retning af både medarbejderne i kommunens integrationsteam og virksomheder i og uden for Billund Kommune.

- Det er en stor hjælp, at vi har virksomheder, der gerne vil det her. Vi har også arbejdet målrettet på at udvikle samarbejdet med dem, siger Gitte Ottosen.