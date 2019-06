Samarbejde mellem kommune og forældre har været en succes: Nu er legepladsen klar igen

Hejnsvig: Hejnsvig Børnehave kan fejre en nyrenoveret legeplads her op mod sommerferien. Et problem er nemlig blevet løst hurtigt og effektivt i samarbejde med forældre, kommune, personale og lokale, private virksomheder.

- Sammen med private virksomheder har vi fået løst et problem med meget vand og manglende dræn i de sidste våde og lerholdige områder på legepladsen, fortæller formand for børnehavens bestyrelse, Camilla Jensen.

Hejnsvig fik i 2015 en ny hal og en ny børnehave bygget sammen med skolen. Jorden i området var dog meget lerholdig og kompakt, og grundvandet stod forskellige steder meget højt, så der var alt for meget vand forskellige steder på legepladsen. Det betød, at børnene ikke kunne færdes ude i længere tid, da de blev alt for våde. Børn, forældre og personale var desuden udsat for glideulykker på en sumpet skråning tæt på huset.

- Teknik- og miljøafdelingen bevilgede penge til dræn, og det hjalp også. For eksempel blev en sandkasse drænet, og det fungerede rigtig godt, men så opstod der vand tre meter længere henne. Vi gik i dialog med børneudvalget, og de var meget lydhøre, fortæller Camilla Jensen, der understreger, at møderne med kommunen er gået godt.