Grindsted: Forleden kom det frem, at Fakta forlader Grindsted senest ved udgangen af oktober, og det har været en ærgerlig, men nødvendig beslutning, lyder det fra salgsdirektør for 152 jyske Fakta-butikker Henrik Knudsen.

- Det handler om, at vi har en driftssituation, som ikke er helt tilfredsstillende i forhold til vores ambitioner med kæden, og vi ser heller ikke, at der er et tilstrækkeligt potentiale for butikken på længere sigt, siger han og tilføjer:

- Selvfølgelig er det aldrig rart at lukke butikker, og det er ligeså kedeligt, som det er sjovt at åbne nye.

Salgsdirektøren holder kortene relativt tæt ind til kroppen og vil således ikke svare på, hvor længe driften har været utilstrækkelig, om lukningen har været undervejs gennem længere tid, eller hvorfor Grindsted-afdelingen ikke allerede blev valgt fra i april, da Fakta lukkede 47 butikker landet over.

- Nogle ting holder vi internt af respekt for de ansatte, men jeg vil gerne påpege, at lukningen ikke har noget med Grindsted-medarbejderne at gøre. Tværtimod har de gjort en kæmpe indsats, siger han.