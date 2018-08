Sæsonstarten står for døren: Billund vil op i gear

Billund: Sidste sæson blev noget af en rutsjebanetur for Billund IFs serie 2-mandskab. Fra at holdet i 7. runde havde chancen for at spille sig på førstepladsen, endte det hele som noget af en fuser med mange nederlag og en placering lige over nedrykningsstregen.

Det skal der ifølge træner Peter Johansen gerne laves om på i den nye efterårssæson, som for Billunds vedkommende starter hjemme tirsdag aften klokken 19 mod Næsbjerg.

- Jeg håber, vi kommer med et lidt andet udtryk end i foråret, hvor vi selv mener, at vi underpræsterede, siger træneren, som dog ikke er meget for at melde en officiel målsætning ud:

- Lad os se, hvad det bringer, hvis vi får rettet op på nogle ting. Målsætninger er sådan noget, man melder ud i Superligaen, men hvis jeg kunne sige på forhånd, at jeg har alle spillere til rådighed både i træning og kamp, så turde jeg godt sige, at vi spiller med om oprykning.