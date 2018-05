Sårbare forældre får hjælp til forældrerollen

Minding the baby

Projektet løber fra 2018-2023. Den seksårige afprøvningsperiode er nødvendig for at kunne vurdere indsatsens effekter, da indsatsen foregår over to år.Projektet gennemføres af Metodecentret - Center for Innovation og Metodeudvikling i samarbejde med Yale University og VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som er ansvarlig for at gennemføre en evaluering af projektet.