Sådan er rygereglerne i Campus Grindsted

Grindsted: Skolen betyder meget, for det er ifølge Vidensråd for Forebyggelse her, at en ud af fem prøver at ryge første gang. Folkeskolerne i Billund Kommune er røgfri, og hele skolematriklerne er røgfri.

Ungdomsuddannelserne i Billund Kommune er selvejende institutioner og derfor ikke omfattet af kommunens regler for røgfrie miljøer. De har deres egne regler.

Vi har spurgt alle skoler i Campus Grindsted, om eleverne har rygepauser, og om lærerne må ryge sammen medeleverne. Desuden om der sælges tobak.

På ingen af skolerne sælges der tobak. Her er deres svar i øvrigt:

Tronsøskolen: Nej til rygepauser. Eleverne skal have rygetilladelse hjemmefra og må ryge uden for matriklen - og sammen med lærerne.

Landbrugsskolen: Skolen har ikke deciderede rygepauser, men når der er pauser, bruger nogle af eleverne pausen til at ryge i det dertil indrettede rygeskur. Rygeskuret er også det eneste sted, hvor skolens eneste rygende lærer må ryge.

Syddansk Erhvervsskole og 10. klassecentret: Nej til rygepauser på begge skoler. Der er anvist et sted at ryge, som er ens for elever og lærere, udenfor skolens matrikel. Desuden har lærerne yderligere et sted, hvor de må stå. Lærerne ryger ikke sammen med eleverne, men kommer til at stå det samme sted en gang imellem.

Der er to forskellige politikker for 10.klassecenteret og for SDE. For at kunne ryge på 10.klassecenteret, skal man have en forældretilladelse, således at forældrene ved, at eleven ryger. Denne tilladelse skal eleverne på erhvervsuddannelserne ikke have.

Grindsted Gymnasium & HF: De unge har ikke rygepauser, men kan ryge i frikvartererne. Rygere skal gå uden for skolens matrikel, hvis de skal ryge. Lærerne ryger ikke som sådan sammen med eleverne, men kommer til at stå det samme sted en gang imellem.

VUC Vest: Selv om VUC-elverne er over 18 år, har skolen de samme regler, som gymnasiet, hvor man lejer sig ind.

Grindsted Produktionshøjskole: Her får elever (og lærere) rygepauser. De må ryge uden for bygningen, og lærere og elever står ofte sammen og ryger.

Der er ikke lykkedes at få en kommentar fra Erhvervsgymnasiet Grindsted.