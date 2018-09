Så skal der broderes

Grindsted/Billund: Tille's værksted for håndarbejde holder broderiworkshops på biblioteket.

Den første workshop handler om frie sting, hvor der undervises i fire til fem forskellige stingtyper, der giver mange muligheder for motiver. Deltagerne får mulighed for at sy en lille brødserviet, hævestykke eller lignende, som man kan tage med sig hjem.

Den anden workshop tager fat på moderne tællesyning. Tællesyning er meget mere end korssting. Man kan prøve kræfter med nye eller måske glemte sting som gobelin og flettesting, og man får mulighed for at fremstille en lille knap, vedhæng til en nøglering eller en lille nålepude.

Begge workshops råder over de materialer, deltagerne skal bruge.

Tilmelding sker via bibliotekets hjemmeside. Der er deltagergebyr, som dækker materialeudgifter samt kaffe/the og sandwich. Der kan max være 12 deltagere på hvert hold.

Frie Sting Torsdag 13. september klokken 17 til 21, Magion Biblioteket, Grindsted. Moderne Tællesyning Tirsdag 18. september klokken 17 til 21, Billund Bibliotek.