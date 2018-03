Så kom Emma, Christoffer, Signe og Mathias lige forbi

Grindsted: Fire elever i 5. a på Vestre Skole havde onsdag den festlige opgave at banke på til butikker, kontorer og restauranter i Grindsted. De samler for tiden effekter, de kan sælge ved det store påskemarked på Vestre Skole. De var således også forbi Mediehuset Grindsted, som dog ikke havde det store at biodrage med i form af sponsorgaver.

Effekterne skal sælges ved påskemarkedet, hvor 5. klasserne har en tombola, der skal tjene penge til en lejrskoletur. Lige efter sommerferien, når de er blevet 6. klasseelever, går turen til Skagen, og det glæder Emma, Christoffer, Signe og Mathias sig til.

Derfor var det heller ikke særlig svært at gå rundt i byen og række hånden frem. Faktisk har det bare været en god oplevelse, fortalte firkløveret.

- Det er dejligt, at folk er så venlige alle steder. Der er også nogen, der har givet os penge til turen, fordi deres ting ikke duede til at blive gemt til tombolaen, fortalte de, inden de strøg ud af døren igen med smil og et "Tak, og hav en fortsat god dag".

Så var dagen reddet for hele redaktionen.