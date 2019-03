Så er det bekræftet: Netto flytter ind i tidligere Fakta-lokaler

- De tidligere Fakta-lokaler er blevet helt strippet. Der er kun gulvet tilbage. Vi skal have installeret nye kølemontre, lofte og ventilation og have opdateret baglokalerne og malet væggene, så det bliver en helt ny Netto 3.0, siger Michael Ryborg, der forklarer den meget korte flytteafstand på knap et par hundrede meter med, at de nuværende Netto-lokaler er blevet for små.

- Vi har en dato, men den er kun til internt brug. Vi har ikke de sidste leverandøraftaler på plads endnu, så hvis vi melder noget ud, kan datoen risikere at blive flyttet igen, forklarer Michael Ryborg, der dog kan sige, at han håber, at den nye butik er på plads inden sommerferien.

Grindsted: Det har rumsteret i et stykke tid i Grindsted, men nu er det sikkert og vist. Netto flytter 150 meter ned ad gaden og ind i de tidligere Fakta-lokaler ved siden af Kvickly. Det bekræfter distriktschef for butikken, Michael Ryborg, der endnu ikke kan offentliggøre en endelig flyttedato.

Vi har god erfaring med at harmonere med SuperBrugsen og Kvickly, så den nye butik ligger rigtig godt for os.

Væk fra midtbyen

- Butikken er ved at være gammel og slidt, og vi har gode erfaringer med at flytte eksisterende butikker. Vi har haft tegninger på, hvordan vi kunne udvide Netto i Grindsted, men det her er en væsentligt bedre løsning for os, siger Michael Ryborg, der lover, at der er en ny flot, butik på vej med et større sortiment, flere faste specialvarer og flere plantebaserede varer.

Han er dog også bevidst om og lidt ked af, at Netto forlader midtbyen.

- Jeg har selv været ude og kigge på forholdene, for det er vigtigt for Netto at være tæt på kunderne, og vi kan høre fra især den lidt ældre generation, at de synes, det bliver lidt langt ud til os. Heldigvis er vi den første butik, man rammer fra midtbyen, og det er kun 150 meter, så jeg tror, det er en vanesag, siger Michael Ryborg, der konstaterer, at der også er tale om en udvikling i tiden:

- Aldi og Rema 1000 har gjort det samme, og jeg håber, at det åbner op for nogle byplansmæssige ting i byen, siger Michael Ryborg, der ikke kan love brandudsalg i dagene op til flytningen:

- Vi lukker cirka tre dage, før den nye butik åbner, så her vil vi flytte mange af varerne, men det vil stadig være sådan helt op til lukningen, at man kan købe alt det, man plejer at købe i butikken, siger Michael Rygaard.