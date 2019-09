Så er der fitness for krop og hjerne

Grindsted: Bodil Hirt gentager nu succesen med smarttræning og åbner et nyt hold, hvor der skal svedes, tænkes og grines i en time.

Smarttræning foregår i træningslokalet i Magion Fitness og går ud på at træne forskellige dele af hjernen samtidig med, at man bevæger sig - for eksempel ved, at man kaster en bold og samtidig svinger med armen i en bestemt rytme. En anden øvelse kan gå ud på at tælle og lægge sammen, mens man gør bestemte bevægelser.

Målet er at skabe nye forbindelser i hjernen, og træningsformen er ifølge Bodil Hirt gavnlig for alle - uanset alder.

Første træningsgang er tirsdag den 17. september klokken 9-10.