Så er der billetter til fest på Byens Plads

Billund: Lørdag den 24. august bliver der fest på Byens Plads med masser af aktiviteter om dagen og fest med middag og musik om aftenen. Billetterne til festen er netop sat til salg og kan købes hos Beth Baun.

- Når man køber billetterne, bliver man koblet sammen med dem, man vil, så man kommer til at sidde sammen. At være sammen med dem, man kender er jo halvdelen af en god fest, siger indehaver af Beth Baun, Lisbeth Baungaard, og tilføjer, at køber man inden 1. juli, får man desuden en gratis velkomstdrink.

- Jo før man kommer, jo lettere er det også at få bordplanen til at hænge sammen.