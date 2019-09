Så er den gal igen: Hvem går rundt og knækker træer i Billund?

Billund: Så er den gal igen: Der er begået hærværk mod de nye træer på stien fra Kærhusvej til den store legeplads i det nye kvarter, Kriblekrable-kvarteret, i Billund Syd.

Hos park og vej-afdelingen i Billund Kommune ærgrer man sig over hærværket. Det vækker minder om det, der i sommer foregik på Lillevang:

- Vi er så kede af, at det er sket, og vil gerne appellere til, at det stopper, siger gruppeleder Louise Lindtofte Skjærbæk.

Området er tilplantet af en anlægsgartner, men det er medarbejderne fra park- og vej, der står for at vedligeholde, herunder evt. at plante nye træer.

- Jeg tror, vi vil plante træer både der og på Lillevang i løbet af efteråret. Men det kan også blive for dyrt at plante alle de træer, siger Louise Lindtofte Skjærbæk.

Tidligere har man i Grindsted haft problemer med hærværk på træer.