Så er WOW-park Billund på vej

SKJERN/BILLUND: Der er blevet travlhed på et 28 hektar stort areal ved Billund; her er etableringen af WOW-Park nummer to netop gået i gang.

- Vi har fået de sidste godkendelser fra myndighederne i hus, så nu går byggeriet ind i den næste fase, hvor tingene rigtig tager fart, siger Jacob Hindhede, der er en af de to brødre bag WOW-Park.

WOW-Park ved Skjern er netop åbnet efter vinteren. Parken ved Billund, der er væsentligt større, ventes at åbne til Store Bededag i 2020.

- Vi glæder hos helt vildt til at åbne i Billund til næste år. Alle vores ideer og drømme om at skabe en legepark i naturen, hvor legens magi er i centrum, er nu blevet til en helt konkret virkelighed, siger Jacob Hindhede.

- Vi kommer til at opføre et udendørs legemekka fyldt med spændende og eventyrlige forlystelser, hvor bevægelse, frisk luft, leg og læring går op i en højere enhed, fastslår han.

Hindhede-brødrene har ventet på de sidste myndighedstilladelser, og de er altså kommet, så snoren til det helt store byggeri er klippet.