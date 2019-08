Så er Café Allfred åbnet: - De fleste kan godt lide nostalgi, og det kan vi jo også

Grindsted: Torsdag formiddag åbnede Grindsteds nye café, Café Allfred, i Borgergade 32.

Frederikke Sommer og Allan Birk stod klar til at byde folk indenfor, så de kunne se, hvordan parret har forvandlet den tidligere cykelbutik og værksted til en hyggelig café med en intim atmosfære. Med respekt for lokalernes fortid har Frederikke Sommer og Allan Birk nænsomt restaureret lokalerne, så caféen har fået et råt look, og der er en cykel, der er blevet forvandlet til et bord, lige ved indgangen. Og på på et par af væggene hænger cykelstyr, der udgør avis- eller vinholdere. Væggene ud til Borgergade er holdt i rå mursten, der er sorte gulve, og lamper og stole er holdt i vintage-stil, der bare passer godt sammen.

Parret har fået GrindstedArkivet til at finde en masse gamle fotos fra området omkring Apotekertorvet, og Borgergade 32 er med på mange af dem. De mange fotos hænger på væggene i caféen, og de blev ivrigt studeret ved receptionen.

- De fleste kan godt lide nostalgi, og det kan vi jo også, siger Allan Birk.

De mange buer i lokalerne, som nu afdøde cykelsmed Kurt Svendsen lavede i sin tid, er blevet bibeholdt og det er med til at give lokalerne en autentisk atmosfære, hvor man får lyst til at slå sig ned og hygge med vennerne.

I det bagerste rum er der et stor skab, der fyldt med brætspil, som er til fri afbenyttelse, og skulle der være spil, som efterspørges, så mener Allan Birk, at der findes råd for det.