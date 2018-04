Så brød jubelen ud i hallen: Talentprojekt får rungende ja

Unge- og kultur er begejstret for Billund talentudviklingsprojekt og bevilger 2,6 mio. kroner. Det fik jubelen til at bryde ud i hallen.

Billund Kommune: Et rungede ja og tilsagn om 2,6 millioner kroner. Sådan lyder det fra et enigt unge- og kulturudvalg til det talentudviklingsprojekt, som IKA, Idræts- og kulturakademiet er klar til at sætte i gang i Billund Kommune. Projektet, som vil meget mere end blot udvikle gode håndboldspillere, har i den grad begejstret politikerne. - Der er rigtig mange gode takter i hele idéen. Det vigtigste for mig, og der hvor det adskiller sig fra andre talentudviklingsprojekter, er, at det her er for alle. Man behøver ikke være et lysende talent fra starten. Man skal bare have viljen. Jeg synes også, at hele ideen om at udvide projektet til kulturområdet, så vi kan understøtte udviklingen af et stærkt idræts- og kulturmiljø, er god, siger formand Stephanie Storbank (V).

Vi vil jo meget mere end håndbold, for vi ved, at et godt miljø skabes af forskellighed. Det er det, der gør en kultur stærk. Flemming Pedersen, leder af IKA

2,6 mio. kroner til talentudvikling Beslutningen fra unge- og kulturudvalget er, at Billund Kommune yder et treårigt bidrag til projektet på 2,6 mio. kr. fra Aktivitetspuljen til Børnenes Hovedstad.Bevillingen begynder fra 1. juli 2018 og slutter 30. juni 2021. Der tages i 2020 stilling til, om projektet skal gøres permanent.



Det samlede budget er 9,4 mio. kroner og finansieres desuden af egenbetaling og støtte fra Ole Kirks Fond.

Jubel i hallen Det var JydskeVestkysten, der fredag morgen kunne overbringe IKA-leder Flemming Pedersen den gode nyhed. - Nøj, hvor er jeg glad. Ja, jeg er faktisk jublende lykkelig. Der er så meget i kommunen, der bare taler for det her, så det er bare dejligt, at vi nu kan komme i gang, lød det fra Flemming Pedersen. Hvad der helt konkret sker nu, vil Flemming Pedersen vente med at fortælle om, til han officielt har fået tilsagnet fra Billund Kommune. Bevillingen skal godkendes i økonomiudvalget, men det er blot en formsag, da politikerne i unge- og kulturudvalget er helt enige om, at der er tale om et enestående projekt.