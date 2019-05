Grindsted: Leif Skibsted Jakobsen, som bor i Grindsted og har arbejdet på Lego i 40 år, er ikke i tvivl: Ældreplejen og børnene er noget af det vigtigste i den kommende valgkamp.

- Jeg synes, det er helt forkert, at en kommune som Billund ikke må bruge flere penge på for eksempel ældrepleje og børn. Det er på grund af det statslige loft, som vil udjævne det hele i alle kommuner. Det er forkert. Jeg kender selv sosu'er, og de er simpelthen så pressede. Det kan ikke være rigtigt, sagde han, da avisen mødte ham på p-pladsen uden for Kvickly.

Conny Voss Jakobsen har et par andre emner, hun håber bliver en del af valgkampen.

- Grindstedforureningen. Her er virkelig et vigtigt emne. Vores skattesystem trænger også til, at der bliver gjort noget ved det. Det kan ikke passe, at det skal være så nemt at snyde i skat, som det åbenbart er, sagde hun.