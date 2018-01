SOSU-uddannelsen vil være en del af Campus Grindsted igen

SOSU Esbjerg har gennem flere år haft svært ved at samle elever nok til et hold i Grindsted. Nu er man i dialog med Billund Kommune om, hvad der skal til.

Grindsted: Mens alt tyder på, at social- og sundhedsassistenter bliver rigtig eftertragtede i tiden fremover eller måske lige frem kommer til at mangle, så kniber det svært med at få unge i Grindsted til at til at gå i gang med uddannelsen - i Grindsted.

Eleverne trives på SOSU-Esbjerg. Det fremgår af den årlige elevtrivselsundersøgelse, som 35 erhvervsskoler har deltaget i, og som firmaet Ennova har gennemført for undervisningsministeriet. Skolen scorer over landsgennemsnittet på de fleste parametre.

Fodfæste

- Vi startede med et stort hold, og siden har vi haft svært ved at få fodfæste. Nu er vi i dialog med Billund Kommune om, hvordan vi måske kan hjælpe hinanden. Der er jo i den grad brug for flere med SOSU-uddannelsen i fremtiden, siger Lisbeth Nørgaard, direktør på SOSU Esbjerg.

Hun mødes senere i januar med social- og sundhedsdirektør Jan Møller Iversen for at se på, hvordan uddannelsesinstitutionen og kommunen kan samarbejde om at få flere unge til at vælge uddannelsen.

Sådan et samarbejde har man haft succes med i Vejen. Her har kommunen betalt for fem elevpladser, som ikke var blevet besat. På den måde kunne det økonomisk betale sig for SOSU-Skolen i Esbjerg at oprette et hold i Vejen.