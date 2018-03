SF vil have undersøgt grunden under Grindstedværket

Grunden under Dupont, tidligere Grindstedværket, skal undersøges. Den melding kommer fra SF forud for dagens store borgermøde i Grindsted.

Hidtil har Region Syddanmark ikke besøgt Dupont, som i dag ejer den grund, som Grindstedværket lå på, men ifølge SF det er nødvendigt for at kunne finde ud af, hvor meget gift der siver fra fabriksgrunden og ned mod åen.

- Hvis der ligger hotspots under det gamle værk - og det er der nok gode chancer for at der gør - så skal de selvfølgelig prioriteres på linje med de andre hotspots, der ligger i Grindsted. Ellers får vi aldrig stoppet kilden til forurening. Derfor er selve grunden under værket selvfølge en helt afgørende brik i det overblik, som regionen skal gå til forhandlinger med i 2019, og derfor er vi nødt til at få undersøgt, lyder det fra regionsrådsmedlem Villy Søvndal (SF) i en pressemeddelelse.

Grindsted: Grunden under selve Grindstedværket er aldrig blevet undersøgt. SF vil forsøge at få den undersøgt, så den kan indgå i forhandlingerne i 2019 om ressourcer til landets store forureninger.

SFs formand Pia Olsen Dyhr besøger de forurenende grunde i Grindsted sammen med blandt andre Villy Søvndal. Du kan møde dem her: 14.00 ved indkørslen til Dupont (tidl. Grindstedværket) på Tårnvej, Grindsted. 14:15 ved banegårdsgraven. 14.45 ved Grindsted Å, ved det gamle rensningsanlæg (Svinget/Ådalen). Klokken 16.00 begynder borgermøder på Grindsted Gymnasium & HF. På rundturen i Grindsted deltager også professor Poul L. Bjerg, DTU, civilingeniør Jørn K. Pedersen, Region Syd, Alex Vraa, tidligere biologilærer i Grindsted, Susanne Mathiesen, SF Billund, samt Karina Lorentzen, folketingskandidat for SF

Dupont skal kontaktes

Prisen for at fjerne forureningen ved kilden bør indgå i den liste over opgaver som regionen sender til regeringen, emner SF

Villy Søvndal vil nu bede regionen tage kontakt til Dupont, så man allerede i år kan få adgang til grunden og få den undersøgt.

- Det er i alles interesse, at undersøgelsen af fabriksgrunden kan blive en del af det samlede overblik over forureningen, som regionen vil tage med til forhandlingerne i 2019 om prioriteringerne af landets store forureninger, siger Villy Søvndal.

Senest 2019 har Region Syddanmark pligt til at undersøge grunden, og Dupont har pligt til at åbne portene for regionens folk. Det skyldes, at SFs daværende miljøminister, Ida Auken, i 2013 fik vedtaget et lovforslag, som pålægger regionerne at undersøge udledning af farlige stoffer til overfladevand fra jordforureninger og gamle giftdepoter sådan at der kan foretages en prioritering af indsatsen.

Det mener Villy Søvndal dog ikke, man skal vente på:

- Vi kan ligeså godt få det gjort med det samme, så det kan indgå i regionens samlede grundlag for forhandlingerne til næste år.