SF får hård kritik i forureningsdebat: - Arbejdet er allerede i gang, Villy!

- Vi har kun 20 millioner kroner til at rydde op i forureninger. Hvis vi bruger de penge på opgaver, som ikke er vores, risikerer vi at stå i en situation efterfølgende, hvor vi for eksempel må sige nej til at beskytte grundvandet for et vandværk. Så jeg vil gerne vide, hvor han vil skaffe pengene fra. Derfor er det vores opgave at bringe opgaven videre til rette myndighed, og det er vi i gang med, forsikrer Jørn Lehmann Petersen.

SF sagde dog også, at partiet er parat til at sætte en regionsundersøgelse i gang, hvis der ikke er data nok i forvejen. Det er da nyt i forhold til jeres arbejde?

- Det er gamle nyheder. Nogen har travlt med at gå til medierne i hele landet, mens vi andre rent faktisk har travlt med at passe vores arbejde, siger Jørn Lehmann Petersen, formand for miljøudvalget.

Efter det første borgermøde i Grindsted lørdag den 10. marts, tog regionen nemlig fat i embedslægen og Styrelsen for Patientsikkerhed angående borgernes bekymringer omkring overrepræsentation i byen af dødelige sygdomme, fortæller Jørn Lehmann Petersen (S). SF var derfor fuldt ud vidende om, at regionen allerede er i gang med at undersøge sagen, da Villy Søvndal tirsdag fortalte, at partiet vil have undersøgt sundheden i byen.

Sådan lyder kritikken fra Venstre og Socialdemokratiet i Region Syddanmark mod Villy Søvndal og SF oven på historien om, at SF vil have undersøgt sundheden blandt Grindsteds borgere.

Jeg kan godt være bange for, at nogen drager en konklusion på forhånd: at man bliver mere syg i Grindsted.

- Nej. Der skal være en forhandling i 2019, og nu har vi ministeren i tale. Og så længe jeg er valgt ind i regionen, skal jeg nok gøre alt for, at der bliver lagt en langsigtet strategi, siger han.

Konsekvenserne ved en udokumenteret frygt er, at det skader byens ry og bliver sværere at sælge sit hus og at få nye borgere til, mener han.

- Det har været godt med øget fokus, og at der har været borgermøder i byen. Arbejdet er i gang nu, og så synes jeg ikke, det gavner byen, at SF endnu engang tager den vinkel. Det tenderer populisme. Jeg kan godt være bange for, at nogen drager en konklusion på forhånd: At man bliver mere syg i Grindsted, siger Kristian Nørgaard.

SF: Må ikke gå i glemslen

Kritikken preller dog af på SF.

- Jeg kan huske mange gange, hvor velviljen har været stor, men så smuldrede det, når fokus blev rettet et andet sted hen, siger Villy Søvndal.

Har Jørn Lehmann Petersen ikke ret i, at I risikerer ikke at have penge til at beskytte et vandværk et andet sted, hvis I skal lave undersøgelser i Grindsted, selvom det faktisk ikke er jeres opgave?

- Jeg er åben over for, hvilken del af regionen der skal finansiere det. Vores forslag åbner også op for, at undersøgelsen kan laves sammen med staten og Billund Kommune. Det afgørende er, at vi finder ud af, om der er hold i folks bekymringer, siger regionsrådsmedlemmet.