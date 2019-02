Rygning bliver forbudt i arbejdstiden - også i pauserne

Beslutningen er nu taget. Fra 1. marts 2020 er det ikke længere tilladt for medarbejderne i Billund Kommune at ryge i løbet af arbejdsdagen - heller ikke i deres pauser. Arkivfoto

Dansk Folkeparti forsøgte i sidste øjeblik at få indført et hul i rygeforbuddet, så medarbejderne fortsat kunne ryge i deres pauser. Men flertallet sagde nej. Dermed må kommunens medarbejdere fra 1. marts 2020 skodde smøgerne i arbejdstiden.

Billund Kommune: Om et år er det slut for medarbejderne i Billund Kommune med at ryge i arbejdstiden. Det har et flertal i kommunalbestyrelsen besluttet. Forslaget har mødt massiv modstand fra især Dansk Folkeparti, som i forbindelse med afstemningen forsøgte at få vedtaget, at medarbejderne gerne må ryge i deres pauser. - Vi snakker ikke om røgfri arbejdstid, for de fleste har alligevel ikke mulighed for at ryge, mens de er på arbejde. Derfor er det røgfri pausetid, vi snakker om, lød det fra Mogens Jørgensen (DF), der udover at være kommunalbestyrelsens eneste ryger har været den hårdeste kritiker af forslaget.

Seks stemte imod Det er en kende usædvanligt, at spørgsmål vedrørende personalepolitik kommer til afstemning i kommunalbestyrelsen. Den slags bliver sædvanligvis drøftet og besluttet i dialog mellem direktionen og Hoved-Med-udvalget. Spørgsmålet om røgfri arbejdstid er dog af en sådan karakter, at det alligevel blev sendt til politisk behandling.



Seks politikere valgte at stemme imod forslaget om røgfri arbejdstid. De seks var: Mogens Jørgensen (DF), Per Nyhus (DF), Mikkel Jakobsen (DF), Simon Nicolajsen Jørgensen (S), Kris Jensen Skriver (S) og Allan Munk Nielsen (K).



Forbuddet gælder fra 1. marts 2020. Det bliver op til direktionen og Hoved-Med-Udvalget at beslutte, hvordan forbuddet rent praktisk skal føres ud i livet. Det ligger dog fast, at Billund Kommune vil tilbyde rygestopkurser til medarbejdere og disses ægtefæller.

De ansatte er rollemodeller Det lykkedes dog ikke Dansk Folkeparti at få den fornødne opbakning. Kun to socialdemokrater samt Konservatives enlige medlem stemte ligesom Dansk Folkepartis tre medlemmer mod forslaget om at forbyde medarbejderne at ryge i arbejdstiden. - Det handler ikke om, at vi skal bestemme, om medarbejderne skal ryge eller ej. Det handler om, at vi skal tage stilling til, hvad de bruger deres arbejdstid på, sagde Stephanie Storbank (V). Flere påpegede, at kommunens medarbejdere er rollemodeller for især børn og unge. - Der er nogle børn, der ser op til de voksne, der arbejder ude på skolerne. Så nytter det altså ikke, at den voksne står med en cigaret i hånden, argumenterede Ann Charlotte Vilstrup (S).

Hvad med en vægtpolitik? Med beslutningen er Billund Kommune landets 24. kommune, der forbyder medarbejderne at ryge i deres arbejdstid. Det er dog ikke den sidste kommune, der indfører dette tiltag, for omkring en håndfuld kommuner går rundt og pusler med et lignende idéer. Selvom alle anerkender, at rygning er endog meget usundt, er der altså ikke enighed om, at et forbud er vejen frem. - Rygning er ikke godt for sundheden, men det er overvægt heller ikke. Er det næste så, at vi skal have en vægtpolitik?, spurgte Mogens Jørgensen. Den røgfri arbejdstid træder i kraft den 1. marts 2020.