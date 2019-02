Rygeforbud i Billund Kommune udskydes et halvt år: Så kan medarbejdere og ægtefæller nå rygestopkursus

Logikken er, at det alt andet lige er lettere at kvitte smøgerne, hvis ens ægtefælle tager samme beslutning.

Det sker, så medarbejderne har bedre mulighed for at gennemføre rygestopkurser. Kurser, der ikke alene vil blive tilbudt medarbejderne, men også de mennesker, der står dem nær.

Byrådet skal på tirsdag tage endelig stilling til forslaget, der oprindelig lød på at indføre røgfri arbejdstid fra 1. august 2019, men økonomiudvalget har valgt at stille forslag om at skubbe indførslen af forbuddet til den 1. marts 2020.

Billund Kommune: Det bliver efter alt at dømme syv måneder senere end oprindeligt planlagt, at Billund Kommunes mange medarbejdere får forbud mod at ryge i arbejdstiden.

Der er mange kommuner, der har haft røgfri arbejdstid i mange år. Vi vil forsøge at lære noget af dem for at få den bedste proces, så medarbejderne kan blive glade for det.

Nej fra Dansk Folkeparti

Mens både medarbejdere og deres ægtefæller kan se frem til hjælp i form af kurser, der skal lære dem at kvitte smøgerne, er der ingen hjælp til at købe produkter, der kan holde cigaretterne fra døren.

- Vi kan godt tilbyde rygestopkurser, men vi kan ikke gå ind og hjælpe med at finansiere nikotinplastre eller nikotintyggegummi eller den slags præparater, slår borgmesteren fast.

Beslutningen om at anbefale at udskyde datoen for, hvornår rygeforbuddet skal træde i kraft, handler blandt andet om, at medarbejderne skal have god mulighed for at gennemføre et rygestopkursus.

- Der er mange kommuner, der har haft det i mange år. Vi vil forsøge at lære noget af dem for at få den bedste proces, så medarbejderne kan blive glade for det, siger Ib Kristensen.

Et flertal i økonomiudvalget går ind for at anbefale over for byrådet, at rygeforbuddet skal træde i kraft den 1. marts næste år.

Kun Dansk Folkeparti ønsker, at kommunens godt 2000 medarbejdere fortsat skal have mulighed for at gå udenfor og tænde en smøg, når de holder pause.