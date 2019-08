Ruten til enkeltstarten viser Grindsteds flotteste side

Grindsted: Når PostNord Danmark Rundt kommer til Grindsted torsdag den 22. august for at køre enkeltstart, bliver det på en rute, som skal vise de skønne naturområder af Grindsted frem.

Ruten, der køres torsdag den 22. august i Grindsted, er 17 kilometer lang. Rytterne sendes af sted fra Torvet og cirkler rundt om byen for at komme i mål ved sygehuset på Vesterbrogade. Der har været tradition for, at enkeltstarten afvikles som næstsidste etape, men i år køres den for første gang allerede på anden dagen.

Kun i Grindsted

Løbsledelsen fra Danmarks Cykle Union har selvfølgelig efterfølgende prøvekørt ruten for at godkende den, men det skete helt uden ændringer til kommunens og foreningens udkast - noget, som kun sjældent sker.

Løbet holdes kun i Grindsted. Egentlig ville de lokale arrangører gerne have ruten ud andre steder i kommunen, men det var ikke muligt. Løbsledelsen havde nemlig krav om, at ruten skulle være mellem 17-20 kilometer.

- Vi har målt op, om vi kunne nå til Grene Sande, og vi kunne desværre ikke nå derud, hvor det er flot, og så tilbage igen inden for det kilometerantal. Så skulle vi slutte i for eksempel Billund, men det ville give nogle logistiske problemer for løbet, så det ville DCU helst ikke. Det er bedst med start og mål i samme by. Vi synes så, det er oplagt, at det er i midtbyen, så vi gør noget for tilskuerne, forklarer Søren Madsen.