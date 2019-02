Runa har fyldt Brudestudiet med tyl og blonder

Runa Junker, der har drevet Brudestudiet mellem Hejnsvig og Vorbasse i 17 år, fylder torsdag 50 år. Sammen med sin mand Bent har hun skabt et liv, der passer lige til dem.

- Min mand lever af at spille musik, og han var aldrig hjemme i weekenderne, så når han kom hjem, skulle jeg afsted. Samtidig havde vi små børn, forklarer Runa Junker, så hun søgte nye veje, og det endte med brudekjoler.

For 17 år siden sagde hun sit kontorjob op og blev selvstændig med Brudestudiet.

- Man skal lige vænne sig til de runde tal, synes jeg. Tiden går helt ufatteligt hurtigt, så det må jo gå godt, men det er da mærkeligt at blive ældre, for man føler sig stadig som 20 år indeni, lyder det fra Runa Junker.

Hejnsvig: Runa Junker, indehaver af Brudestudiet mellem Vorbasse og Hejnsvig, fylder 50 år torsdag, og for Runa er det lige så skræmmende, som da hun fyldte 30 og 40 år.

Der er nok at se på og prøve i studiet. Der er til alle typer og personligheder.Foto: Martin Ravn

Ender med den første kjole

Og sådan er det nu gået til, at Runa har drevet Brudestudiet i 17 år. Samtidig sælger hun kjoler til andre butikker, og dertil har parret et barn - og snart endnu ét - i aflastning hver anden weekend.

- Det kom sig af, at børnene var ved at flytte hjemmefra, og det blev hurtigt kedeligt i weekenden, og jeg elsker børn og vil gerne spille og tegne, så jeg låner nogle andres, siger Runa Junker.

Kunderne i Brudestudiet skal bestille tid i forvejen, og de kan sagtens komme på besøg i både weekenden og om aftenen.

- Det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager. Nogle prøver tre kjoler, andre 25 og kommer også en gang mere, men det sjove er, at de ofte ender med den allerførste kjole, smiler Runa Junker.

Brudestudiet var egentlig først hendes mand, Bents indspilningslokale, men han flyttede musikken ind i et værelse i huset i stedet for, så der kunne blive plads til de cirka 300 kjoler, som Runa Junker har på lager.

- Lige nu har jeg meget at se til, men i oktober, november og december er der ret stille, forklarer Runa Junker, der også forventer et travlt år i 2020, hvor der er flere spændende datoer for bryllupslystne par.

- Lige nu er tyl og blonder in, men det handler mest af alt om, at kjolen passer bruden, så hun ikke er klædt ud på sin bryllupsdag.