Rotary donerer 45.000 til Red Barnets Familieoplevelsesklub i Billund

Billund: Familieoplevelsesklubben under Red Barnets Lokalforening har netop været på en tur til Vadehavscentret.

Turen var én blandt flere arrangementer, som udsatte familier i Billund kommune har fået mulighed for at deltage i takket være en stor donation fra Billund Rotary Klub.

Red Barnets Familieoplevelsesklub er for familier, der af forskellige årsager har brug for lidt hjælp til at få gode fælles oplevelser. Det er kommunens fagfolk, der står for visiteringen.

I øjeblikket er der ni familier i klubben.

Red Barnets lokalforening har i år et budget på cirka 100.000 kroner.

Foreningen søgte i år Rotary om 15.000 kroner til turen til Vadehavscentret. De fik 30.000 kroner med lovning om yderligere 15.000 kroner fra en central fond i Rotary Danmark.

- Vi er dybt taknemmelige over, at Billund Rotary Klub har valgt at donere overskuddet fra deres billotteri til Red Barnets Familieoplevelsesklub, siger formanden for Red Barnets lokalforening, Niels Peter Pedersen.