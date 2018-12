Thyge Havgaard Bjerring, formand for Rosborg Gymnasium i Vejle, mener, det er helt forkert af regionsrådet at ville begrænse elevoptaget på Rosborg. Politikerne ønsker dette for ikke at udsulte Grindsted Gymnasium.

Grindsted/Vejle: Politikernes ønske om at begrænse elevantallet på de store gymnasier i Vejle er ikke en beslutning, der falder i god jord på Rosborg Gymnasium. Formand Thyge Havgaard Bjerring synes, det er helt uacceptabelt på den måde at begrænse de unges frie valg af gymnasium.

- Det er en forkert vej at gå, og jeg tror ikke på det. Det er forkert at ville flytte nogle unge, fordi vi som system synes, det er bedst, siger han.

Thyge Bjerring mener, at der er andre værktøjer i værktøjskassen - for eksempel et forhøjet grundtilskud til de små gymnasier.

- Hvis vi virkelig ønsker at bevare et godt uddannelsestilbud i Grindsted - og det er jeg stærk tilhænger af - så må vi se på, om vi er villige til at betale, hvad det koster. Og vi skal nok lade værre med at være misundelige, hvis det ender med at Grindsted får et højere tilskud end os, siger han.

- Det er ikke os imod dem. Jeg tror, vi skal tale noget mere sammen, for i sidste ende er vi nok enige om at lave de bedste uddannelser for vores unge, siger han.