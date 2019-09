Roklubben er tilfreds med sæsonen: Søens dag er børnenes dag

En god sæson for roklubben i Grindsted er ved at gå på hæld. Ni nye medlemmer er kommet til, og til søens dag meldte fem sig til den nye sæson. Børnefamilierne nød aktiviteterne i børnehøjde ved søen.

- Det er ærgerligt, for her er virkeligt hyggeligt. Jeg synes, søen fortjener et hus - ikke kun til os, men generelt til aktiviteter ved søen - for alle, siger Keld Toft.

- Vi kan godt være bekymrede for søens dag til næste år, for vi har ikke noget sted at være til næste år, lød det fra næstformand i roklubben, Keld Toft. Der er nemlig planer om at rive det hus, som sejlklubben tidligere har holdt til i, ned.

Grindsted Ro- og Kajakklub har stået for to arrangementer under festugen. Lørdag var der 50 til foredrag ved den tidligere jægersoldat Erik Jørgensen. Det var meget interessant, og det er dejligt at opleve god opbakning i dag.

Måtte selv vaske op

- Vi er her faktisk, fordi min mand er begyndt at ro i kajakklubben igen efter en pause på fem år. Vi er med for første gang, og det er rigtig hyggeligt, for det hele foregår i børnehøjde. Alle er gode til at tage sig tid, og de hygger og snakker med børnene - uanset om det er spejderne, der laver pandekager, eller politihundefolkene, siger Maja Iversen, der synes, at arrangementet har en tilpas størrelse:

- Der er forskellige aktiviteter, men man kan samtidig lade ungerne løbe og hele tiden se dem.

Også søstrene Wendee Lauridsen og Winky Nielsen hyggede med børnene ved spejdernes bål. Winky havde sin treårige søn Wilson med, som syntes, det var mindst lige så sjovt at vaske sin tallerken op i den lilla vaskebalje, som det var at lave den spiste pandekage over bål.

- Vi er her, fordi hans far er brandmand, og her er rigtig hyggeligt - også fordi man må det hele selv, lød det fra Winky, der arbejder som dagplejer i Grindsted. Hendes søster, Wendee, arbejder i bageren i Kvickly. Oprindeligt er de fra Phillippinerne, men nu har de været i Danmark i 23 år.

- I begyndelsen var det svært, fordi det er en anden kultur og et andet sprog, men nu har vi familie både her og der, og vi besøger Phillippinerne cirka hvert andet år. Jeg er fra storbyen, og jeg kan godt lide roen her. Det, der er sjovt nu, er, at nogle af børnene er ved at være så store, at de er begyndt at rette på os og vores udtale. Det er lidt sjovt, siger Wendee Lauridsen.