Røde Kors mangler besøgsvenner: - De fleste kommer ind til en helt normal kriminel

Røde Kors har etableret en besøgstjeneste i blandt andet fængslet i Sdr. Omme. Organisationen er på udkig efter frivillige, der kunne tænke sig at være besøgsven for en indsat.

Sdr. Omme: Hvis de indsatte i landets fængsler og arresthuse kan få en bedre afsoning, er de også bedre mennesker, når de på et tidspunkt bliver sluppet ud.

Det er tanken bag Røde Kors' besøgstjeneste, der for nylig er blevet udvidet til også at omfatte Sdr. Omme Fængsel. Røde Kors mangler besøgsvenner, der har lyst til at bruge noget af deres fritid på at tage ud i de lokale fængsler - blandt andet i Sdr. Omme - for at besøge en indsat.

- Det skal være folk med meget store ører, som gerne er meget fordomsfrie, meget tålmodige og godt kan tåle at blive fyldt med løgn, siger Peer Bendtson, som er besøgsleder i fængselsbesøgstjenesten i Røde Kors.

Det samme er hans kollega Charlotte. Fordi hun også fungerer som besøgsven, optræder hun kun med fornavn. Det er nemlig et princip, at besøgsvennerne skal være anonyme, og at de indsatte ikke skal have mulighed for at finde frem til dem.