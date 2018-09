Røde Kors-kampagne i uge 39 inviterer håndværkere til at støtte udsatte børn og unge

Billund: Det er for fjerde år i træk, at Røde Kors Ungdom lancerer kampagnen "En hjælpende hånd" i uge 39. En kampagne, der inviterer håndværkere og håndværksvirksomheder til at støtte aktiviteter for udsatte børn og unge i deres lokalområde. Det er børn og unge, som for eksempel vokser op med sygdom, fattigdom eller ensomhed som en del af hverdagen. Håndværkerne bakker op om initiativet, og sidste år indsamlede kampagnen 540.400 kr. til fordel for børn og unge. Støtten kom fra virksomheder i 54 byer, og mere end 20 faggrupper deltog. For et sponsorat på 2.500 kr. kan man som virksomhed give et barn eller en ung et helt år i en aktivitet såsom lektiecafé, klub eller hospitalscafé eller en hel uge på ferielejr.

I "En Hjælpende Hånd" går ens støtte til børn og unge i det lokalområde, hvor pengene er doneret. Man er altså med til at hjælpe børn og unge i området, og det har betydning ikke bare for det enkelte barn eller ung, men for hele lokalsamfundet. Tilmeldingen er åben på www.giv1hånd.dk