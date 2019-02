Robinhus-mæglere indgår nyt partnerskab i Billund-Grindsted

Billund-Grindsted: Ejendomsmæglerkæden Robinhus Trekantområdet, som er en løsning for boligejere, der selv vil stå for fremvisninger, får nu en partner i Billund-Grindsted.

Digitalt salg er et godt match

- Idéen om at sælge din bolig på en ny og digitale måde, som passer til en travl hverdag, var det, som tiltalte mig da jeg havde snakken omkring partnerskab med Martin og Christian. Den positive udvikling på boligmarkedet, kombineret med de intelligente, moderne og innovative løsninger gør Robinhus-kæden et perfekt match for at realisere vores drøm, og denne mulighed skal nu tilbydes i endnu højere grad i Billund-Grindsted, siger Michael Nørgaard i en pressemeddelelse.

Boligmarkedet i Billund og Grindsted har i øjeblikket gode vækstrater i almindelighed, og interessen stiger i takt med, at flere virksomheder vælger Billund kommune som deres nye placering. Den internationale skole har også en positiv virkning på boligpriserne i området, lyder det fra mæglerne.