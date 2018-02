Risiko for salmonella: Slagter Norlyk tilbagekalder kylling

- Det var i et marineret produkt, at vi fandt det, men for at være på den sikre side har vi valgt at tilbagekalde både de marinerede og de ikke-marinerede produkter, fortæller Ulla Holst, som er medejer af Slagter Norlyk.

Grindsted: Slagter Norlyk i Grindsted har fundet det nødvendigt at tilbagekalde et parti kyllingebryster, efter en kontrol har vist spor af salmonella.

- Det viser bare, at vores system fungerer. Vi har bestemt os for med jævne mellemrum at tage kontrol på kylling, og der har så været noget denne gang, siger Ulla Holst.

Slagter Norlyk er ikke fra myndighederne blevet pålagt at lave en egenkontrol som den, der opdagede miseren. Alligevel vælger virksomheden dog at gøre det, og det har i dette tilfælde givet pote, da der altså blev fundet spor af salmonella.

Kan ligge i fryseren

De produkter, som nu bliver kaldt tilbage, har overskredet sidste salgsdato. Der er dog en sandsynlighed for, at nogle kan have dem liggende hjemme i fryseren, og hvis det er tilfældet, bliver folk altså rådet til enten at kassere dem eller tage dem med ned til Slagter Norlyk for at få pengene refunderet.

Spiser man det alligevel, er der risiko for salmonellainfektion, hvis kødet ikke gennemsteges.

Selvom det ikke er hverdagskost, at en virksomhed, som producerer fødevarer, bliver nødt til at trække varer tilbage, er der heller ikke tale om en verdenssensation. Men af hensyn til risikoen for salmonella er det nødvendigt at kalde varerne retur.

- Det er to-tre år siden, vi sidst har haft sådan en situation, men med fjerkræ er det noget, der sker jævnligt. Så det er ikke nogen sensation, men det er selvfølgelig ikke noget, der skal være i varen, siger Ulla Holst.