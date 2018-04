Rigtige mænd skal op af sofaen på fars dag

Grindsted: Grindsted Familie- og Firmaidræt er igen i år med i Rigtige Mænd Løbet, som på fars dag den 5. juni vil hive alle mænd op fra sofaen.

Rigtige Mænd Løbet er et stjerneløb for tremandshold på godt ti kilometer med Magion som midtpunkt. Der venter masser af morskab for både deltagere og tilskuere, når teamopgaverne med de kuriøse navne som Farvefræs, Hundeproppen og VVS'eren skal overvindes. To cykler og en løber fra teamopgave til teamopgave, og deltagerne kan skiftes til at cykle og løbe undervejs.

Jesper Bech fra Grindsted Familie og Firmaidræt håber på et brag af en aften.

- Vores ambitionsniveau er højt, og vi ser frem til en hæsblæsende event-afvikling. Jeg håber, at der er masser af mænd derude, som griber udfordringen. Vi garanterer en anderledes, billig og herresjov motionsoplevelse, hvor alle kan være med uanset fysisk form, siger Jesper Bech i en pressemeddelelse.