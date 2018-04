Rideskole lukker så meget ned som muligt på grund af herpesvirus

Grindsted: Der er ingen smitte og ej heller tegn på smitte på Grindsted Rideklub. Berider Ole Hummelshøj omtaler herpesvirus blandt heste, som er blevet konstateret et enkelt sted i Kolding hos en hest. Alligevel har han og Grindsted Rideklubs bestyrelse valgt at tage deres forbehold. De har indtil den 6. maj valgt at lukke delvist ned for at sikre, at der ikke kommer virus ind på ridecentret.

Det betyder, at der er lukket ned for heste og ryttere, der kommer udefra, for at få rideundervisning. Opstaldere må ej heller tage til stævner eller andre stalde med deres hest, og rideskolen opfordrer på hjemmesiden til kun at bruge eget udstyr og undgå kontakt med andre heste.

- Vi gør det præventivt. Vi kender til et par private steder, der har sendt prøver ind, og som afventer svar, og indtil da tager vi det roligt, siger Ole Hummelshøj, der hellere vil være forsigtig end risikere noget.