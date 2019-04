Renovering: Den gamle Fakta bliver gjort klar til nye lejere

Ejer erkender, at det er urealistisk at få en ny dagligvareforretning ind i den gamle Fakta-bygning på Gammelbro. Derfor bliver ejendommen nu gjort klar til en ny type lejere.

Billund: En større renovering af den gamle Fakta-bygning på Gammelbro i Billund er nu i fuld gang. Den lange og tidligere lukkede facade bliver nu åbnet, så ejendommen kan blive klar til nye lejere. - Det er svært at få nogle nye lejere ind, når der bare er en lukket facade. Derfor er vi i gang med at åbne facaden, så man kan komme ind direkte fra Gammelbro. Det arbejde skulle vi gerne være færdige med i løbet af et par måneder, og så vil vi gå i gang med udlejningen, fortæller Mogens Zinck, der er ejer og administrerende direktør i virksomheden Duras A/S, som ejer ejendommen.

Det er udelukket at få en dagligvareforretning ind igen, da der ikke er nogle parkeringspladser. I den erkendelse har vi set på, hvad vi så kan gøre. Mogens Zinck

Dagligvareforretning udelukket Fakta lukkede sin butik i maj 2018, men hang på en uopsigelig lejeaftale frem til udgangen af 2021. Den aftale er parterne nu blevet enige om at ophæve, så nye erhvervsdrivende kan rykke ind i ejendommen. - Det er udelukket at få en dagligvareforretning ind igen, da der ikke er nogle parkeringspladser. I den erkendelse har vi set på, hvad vi så kan gøre, siger Mogens Zinck med henvisning til, at de parkeringspladser, der var foran den gamle Fakta-forretning, er blevet jævnet med jorden for at blive en del af det store byggeprojekt på Butikstorvet.

Et, to eller tre lejemål Foreløbig er det dog udelukkende facaden ud mod Gammelbro, der bliver ordnet. Indvendig kan lokalet indrettes efter en ny lejers ønsker, men da en mere åben facade syntes uundgåelig, var der ingen grund til at udskyde det arbejde. - Der kan være et, to eller tre lejemål alt efter, hvem vi får fat i. Nu lukker vi facaden op, men indvendig er der stadig et stort lokale. Der kan man så sætte skillevægge op, så der kan blive op til tre lejemål, siger Mogens Zinck, der endnu ikke har noget bud på, hvilken type forretning der kan være aktuel til lokalerne. - Vi har haft nogle henvendelser, men vi har ikke lukket nogen aftale. Vi har heller ikke søgt aktivt efter lejere endnu, siger han. Arbejdet med renoveringen af facaden vil efter planen være færdigt sidst på foråret eller først på sommeren.