René Schröter stopper salget af VW - fortsætter med service

Bilforhandler René Schröter i Grindsted har mistet sin autorisation som VW-forhandler. Der bliver solgt for lidt. Han fortsætter som serviceværksted.

Grindsted: Bilforhandler René Schröter stopper per 1. april 2020 med at forhandle VW.

Det er en beslutning, som er truffet af VW, der har frataget René Schröter og en række andre forhandlere autorisationen. Det betyder, at man per april næste år ikke længere kan købe en ny VW i Vestergade.

- Volkswagen har skåret ned på antallet af forhandlere. Vi er seks-otte stykker, der forsvinder, så det samlede antal forhandlere er omkring 40 i Danmark. Vi er i et yderområde, og her er ikke så mange kunder, at det kan svare sig i forhold til de fremtidige investeringer og krav, der kommer. Der skal mere mængde på, før det kan løbe rundt, siger han.

- Det er desværre historien om den lille købmand, der nu rammer os. Det er ærgerligt, tilføjer han.