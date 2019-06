Rektor til translokation: Nu skal I bare tro på at vingerne kan bære

Grindsted: Antallet af parkeringspladser uden for Grindsted Gymnasium slog ikke til, da forældre og deres unge nybagte studenter ankom til translokation fredag formiddag. De unge var i hvide skjorter og kjoler, mens forældre og familier var knap så uniformerede. Tættest på scenen og rektor Gitte Vest Barkholt blev årets mange studenter bænket - flere end sidste år, da EUX-landbrug var med til translokation for første gang. Så under havet af hvide huer var der i år tre forskellige bånd at spotte på stolene.

Sara Schmøkel og Ida Heegaard fra henholdsvis Tønder og Thisted var blandt studenterne fra EUX-landbrug, og de glædede sig over at være færdige med deres fireårige uddannelse i Grindsted.

- Vi har haft det rigtig godt her - især fordi vi har boet sammen, så er vi kommet til at kende hinanden på en helt anden måde. Det har været lidt som en anden familie, lød det fra Sara Schmøkel, der skal ud at rejse, inden hun vil uddanne sig til veterinærsygeplejerske.

Ida Heegaard derimod fortsætter med at studere - hun vil nemlig ind på dyrlægestudiet, så hun skal læse matematik på A-niveau sommeren over for at kunne komme ind.

- Det er gået rigtig godt. Jeg har afsluttet med to 12-taller, lyder det fra Ida Heegaard.

Begge har været glade for kombinationen af gymnasium og mere praktiske fag. Det betyder, at de har prøvet flere praktiske ting, som de kan tage med sig videre på deres vej.